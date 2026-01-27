Washington Trust BancorpShs Aktie
WKN: 919434 / ISIN: US9406101082
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Washington Trust Bancor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Washington Trust Bancor wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,749 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Washington Trust Bancor noch ein Verlust pro Aktie von -3,460 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 56,4 Millionen USD – ein Plus von 1330,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Washington Trust Bancor 3,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,62 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,630 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 219,7 Millionen USD, gegenüber 309,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
