Ausblick: Washington Trust Bancor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Washington Trust Bancor lädt am 20.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,769 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Washington Trust Bancor in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 59,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 95,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,71 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 242,9 Millionen USD, gegenüber 385,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at