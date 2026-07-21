Ausblick: Waste Connections öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Waste Connections wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,90 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,58 Prozent erhöht. Damals waren 1,55 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,33 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Waste Connections für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,55 Milliarden CAD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,70 CAD, gegenüber 5,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 13,96 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,23 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at