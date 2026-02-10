Ausblick: Waste Connections veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Waste Connections wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 1,76 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Waste Connections nach den Prognosen von 20 Analysten 3,27 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,16 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,11 CAD, gegenüber 3,27 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 13,06 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 12,22 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at