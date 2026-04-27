Ausblick: Waste Management informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Waste Management wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie vermeldet.

21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent auf 6,28 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,16 USD, gegenüber 6,70 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt 26,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 25,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at