Waste Management Aktie

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WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Waste Management öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Waste Management präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Waste Management in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 6,81 Milliarden USD im Vergleich zu 6,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,11 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,70 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 25,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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