Ausblick: Waste Management veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Waste Management wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,98 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Waste Management 1,80 USD je Aktie vermeldete.

22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent auf 6,71 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,70 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 25,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at