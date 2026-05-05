Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Waters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Waters äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 2,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,03 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten einen Zuwachs von 81,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,20 Milliarden USD gegenüber 661,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,42 Milliarden USD, gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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