Ausblick: Waters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Waters lädt am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,51 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Waters noch 3,88 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 928,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 872,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

20 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,11 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 10,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,16 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at