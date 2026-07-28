Ausblick: Watsco B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Watsco B wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,52 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,79 USD, gegenüber 12,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 7,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at