Watsc b Aktie

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WKN: 857475 / ISIN: US9426221019

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Watsco B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Watsco B präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,70 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Watsco B ein EPS von 1,93 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Watsco B in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,52 USD, gegenüber 12,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 7,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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