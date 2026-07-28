Watsco Aktie
WKN: 885676 / ISIN: US9426222009
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Watsco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Watsco wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,06 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,25 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,60 Milliarden USD, gegenüber 7,24 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Watsco Inc.
|
07:01
|Ausblick: Watsco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Watsco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Watsco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Watsco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Watsco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)