Ausblick: Watsco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Watsco wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,06 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,25 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,60 Milliarden USD, gegenüber 7,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at