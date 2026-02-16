Ausblick: Watsco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Watsco wird am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,88 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Watsco noch 2,39 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Watsco 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Watsco 1,75 Milliarden USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,32 USD im Vergleich zu 13,30 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 7,27 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,62 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at