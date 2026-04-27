Ausblick: Watsco präsentiert Quartalsergebnisse

Watsco wird am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,70 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,93 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus – eine Minderung von 2,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Watsco einen Umsatz von 1,53 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,52 USD, wohingegen im Vorjahr noch 12,25 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,36 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at