Watts Water Technologies Aktie
WKN: 876388 / ISIN: US9427491025
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Watts Water Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Watts Water Technologies wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,14 USD. Dies würde einem Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Watts Water Technologies 2,45 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,22 Prozent auf 692,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 611,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,86 USD im Vergleich zu 10,17 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,83 Milliarden USD, gegenüber 2,44 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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