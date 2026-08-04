Ausblick: Watts Water Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Watts Water Technologies präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,33 USD gegenüber 3,01 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,78 Prozent auf 726,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,08 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,17 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,74 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at