Ausblick: WAVE Life Sciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WAVE Life Sciences wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,274 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Minus von 80,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 16,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,191 USD, gegenüber -0,700 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 41,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 108,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at