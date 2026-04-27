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WKN DE: A1436W / ISIN: SG9999014716

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: WAVE Life Sciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WAVE Life Sciences gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,324 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,5 Millionen USD – ein Minus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WAVE Life Sciences 9,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,365 USD im Vergleich zu -1,210 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 34,2 Millionen USD, gegenüber 42,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

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