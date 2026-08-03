Wayfai a Aktie

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WKN DE: A12AKN / ISIN: US94419L1017

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Wayfair A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wayfair A wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

26 Analysten schätzen, dass Wayfair A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,904 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

28 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,47 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,27 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 28 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie, gegenüber -2,450 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 30 Analysten durchschnittlich bei 13,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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