Ausblick: Wayfair A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wayfair A wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 27 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,692 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wayfair A noch ein Verlust pro Aktie von -1,020 USD in den Büchern gestanden.

29 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,12 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,30 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie, gegenüber -4,000 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 31 Analysten durchschnittlich bei 12,41 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 11,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at