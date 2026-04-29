Ausblick: Wayfair A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wayfair A äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,284 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wayfair A ein EPS von -0,890 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 26 Analysten von einem Zuwachs von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,89 Milliarden USD gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 29 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie, gegenüber -2,450 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 29 Analysten durchschnittlich bei 13,11 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at