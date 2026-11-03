Wayfai a Aktie
WKN DE: A12AKN / ISIN: US94419L1017
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Wayfair A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Wayfair A stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
28 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,798 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wayfair A einen Verlust von -0,760 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 30 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,38 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wayfair A einen Umsatz von 3,12 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 USD im Vergleich zu -2,450 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 13,43 Milliarden USD, gegenüber 12,46 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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