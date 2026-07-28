Ausblick: Wayside Technology Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wayside Technology Group lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,305 USD je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wayside Technology Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 174,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 159,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 USD im Vergleich zu 1,16 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 728,4 Millionen USD, gegenüber 652,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at