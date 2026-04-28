Ausblick: Wayside Technology Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wayside Technology Group wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,252 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wayside Technology Group 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 151,3 Millionen USD – ein Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wayside Technology Group 138,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber 1,16 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 695,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 652,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at