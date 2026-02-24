Wayside Technology Group Aktie

Wayside Technology Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFCZ / ISIN: US9467601053

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Wayside Technology Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wayside Technology Group wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,26 USD je Aktie gegenüber 1,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Wayside Technology Group nach den Prognosen von 2 Analysten 167,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,82 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 626,6 Millionen USD, gegenüber 465,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Wayside Technology Group IncShs 108,79 -8,19% Wayside Technology Group IncShs

