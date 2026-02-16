Ausblick: Waystar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Waystar stellt am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,393 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Waystar soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 294,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber -0,130 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 1,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 943,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at