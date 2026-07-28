Ausblick: Waystar präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Waystar öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,398 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Waystar 0,180 USD je Aktie eingenommen.

22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 270,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Waystar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 316,2 Millionen USD aus.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,64 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,28 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at