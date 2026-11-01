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WKN DE: A3EXMR / ISIN: US9467841055

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Waystar vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Waystar wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,407 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 139,41 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,39 Prozent auf 323,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Waystar noch 268,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD im Vergleich zu 0,610 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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