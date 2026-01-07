Ausblick: WD-40 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WD-40 wird am 08.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.11.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass WD-40 für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WD-40 in dem im November abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 155,1 Millionen USD im Vergleich zu 153,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,69 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 649,3 Millionen USD, gegenüber 620,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at