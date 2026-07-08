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WKN: 878588 / ISIN: US9292361071

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08.07.2026 07:01:06

Ausblick: WD-40 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WD-40 wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 172,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 156,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,99 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,69 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 661,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 620,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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