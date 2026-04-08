Ausblick: WD-40 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WD-40 stellt am 09.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,41 USD je Aktie gegenüber 2,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll WD-40 im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 154,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,08 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,69 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 650,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 620,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at