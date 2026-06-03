Ausblick: Wealthfront präsentiert Quartalsergebnisse

Wealthfront wird am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,117 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wealthfront 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,47 Prozent auf 91,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Wealthfront noch 84,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,571 USD, gegenüber -0,280 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 396,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 365,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at