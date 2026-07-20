Weatherford International Aktie
WKN DE: A116P6 / ISIN: IE00BLNN3691
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Weatherford International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Weatherford International wird am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,902 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 51,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,87 USD je Aktie erzielt worden waren.
Weatherford International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,93 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,69 Milliarden USD, gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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