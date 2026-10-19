Weatherford International Aktie
WKN DE: A116P6 / ISIN: IE00BLNN3691
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Weatherford International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Weatherford International wird am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,12 USD erwirtschaftet wurden.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,97 Prozent auf 1,13 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,95 USD, gegenüber 5,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 4,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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