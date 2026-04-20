Ausblick: Weatherford International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Weatherford International wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD – ein Minus von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Weatherford International 1,19 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,35 USD je Aktie, gegenüber 5,93 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 4,78 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at