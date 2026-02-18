Weave Communications Aktie
WKN DE: A3C7GD / ISIN: US94724R1086
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Weave Communications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Weave Communications präsentiert am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten schätzen, dass Weave Communications für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 63,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,088 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 238,7 Millionen USD, gegenüber 204,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weave Communications Inc Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Weave Communications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Weave Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Weave Communications Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Weave Communications Inc Registered Shs
|5,71
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.