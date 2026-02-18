Ausblick: Weave Communications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Weave Communications präsentiert am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen, dass Weave Communications für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 63,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,088 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 238,7 Millionen USD, gegenüber 204,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

