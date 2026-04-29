Ausblick: Weave Communications zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Weave Communications stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Weave Communications in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 64,6 Millionen USD im Vergleich zu 55,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,143 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,370 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 274,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 239,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at