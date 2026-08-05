Weave Communications Aktie
WKN DE: A3C7GD / ISIN: US94724R1086
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Weave Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Weave Communications lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,035 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Weave Communications -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 67,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 276,9 Millionen USD, gegenüber 239,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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