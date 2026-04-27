Ausblick: Webster Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Webster Financial veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Webster Financial 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 735,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 31,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Webster Financial 1,07 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,62 USD je Aktie, gegenüber 5,90 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 3,04 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at