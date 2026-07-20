Ausblick: Webster Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Webster Financial wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 31,19 Prozent auf 755,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Webster Financial noch 1,10 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,64 USD, gegenüber 5,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,42 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at