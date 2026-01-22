Webster Financial Aktie
WKN: 895305 / ISIN: US9478901096
|
22.01.2026 07:01:06
Ausblick: Webster Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Webster Financial gibt am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
18 Analysten schätzen, dass Webster Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 731,1 Millionen USD – ein Minus von 29,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Webster Financial 1,04 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,88 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,90 Milliarden USD, gegenüber 4,18 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Webster Financial Corp.
|
22.01.26
|Ausblick: Webster Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.01.26
|Erste Schätzungen: Webster Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Webster Financial Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Webster Financial Corp.
|66,22
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.