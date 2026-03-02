WEBTOON Entertainment Aktie
WKN DE: A40F2C / ISIN: US94845U1051
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: WEBTOON Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
WEBTOON Entertainment äußert sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,150 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WEBTOON Entertainment noch -0,720 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WEBTOON Entertainment in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 337,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 352,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,448 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,210 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,39 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
