WEBTOON Entertainment Aktie
WKN DE: A40F2C / ISIN: US94845U1051
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: WEBTOON Entertainment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
WEBTOON Entertainment wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,096 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 321,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,111 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WEBTOON Entertainment Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: WEBTOON Entertainment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Ausblick: WEBTOON Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: WEBTOON Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: WEBTOON Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WEBTOON Entertainment Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|WEBTOON Entertainment Inc Registered Shs
|13,28
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.