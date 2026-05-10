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WKN DE: A40F2C / ISIN: US94845U1051

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: WEBTOON Entertainment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WEBTOON Entertainment wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,096 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 321,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,111 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahr.

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