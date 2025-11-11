WEBTOON Entertainment Aktie
WKN DE: A40F2C / ISIN: US94845U1051
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: WEBTOON Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WEBTOON Entertainment öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,115 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 384,7 Millionen USD – ein Plus von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WEBTOON Entertainment 347,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,421 USD aus. Im Vorjahr waren -1,210 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WEBTOON Entertainment Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: WEBTOON Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: WEBTOON Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: WEBTOON Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)