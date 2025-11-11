WEBTOON Entertainment Aktie

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: WEBTOON Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WEBTOON Entertainment öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,115 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 384,7 Millionen USD – ein Plus von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WEBTOON Entertainment 347,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,421 USD aus. Im Vorjahr waren -1,210 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

