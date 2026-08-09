WEBTOON Entertainment Aktie
WKN DE: A40F2C / ISIN: US94845U1051
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: WEBTOON Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
WEBTOON Entertainment gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,072 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WEBTOON Entertainment noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WEBTOON Entertainment in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 339,9 Millionen USD im Vergleich zu 348,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,178 USD je Aktie, gegenüber -2,660 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,41 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WEBTOON Entertainment Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: WEBTOON Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: WEBTOON Entertainment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Ausblick: WEBTOON Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: WEBTOON Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu WEBTOON Entertainment Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|WEBTOON Entertainment Inc Registered Shs
|8,93
|2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.