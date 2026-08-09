Ausblick: WEBTOON Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

WEBTOON Entertainment gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,072 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WEBTOON Entertainment noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WEBTOON Entertainment in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 339,9 Millionen USD im Vergleich zu 348,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,178 USD je Aktie, gegenüber -2,660 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,41 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at