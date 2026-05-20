Webull Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Webull stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Webull präsentiert am 21.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,035 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Webull ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Webull in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 157,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 117,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,213 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,230 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 713,1 Millionen USD, gegenüber 571,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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