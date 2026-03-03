Ausblick: Webull stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Webull wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,050 USD aus. Im letzten Jahr hatte Webull einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 156,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,197 USD, gegenüber -3,730 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 562,4 Millionen USD im Vergleich zu 390,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

