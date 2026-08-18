Webull Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Webull zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Webull lädt am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 184,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 40,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,133 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,230 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 744,3 Millionen USD, gegenüber 571,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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