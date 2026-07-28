Ausblick: WEC Energy Group präsentiert Quartalsergebnisse

WEC Energy Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,804 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll WEC Energy Group 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,11 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte WEC Energy Group 2,01 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,60 USD, gegenüber 4,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 10,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at