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WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: WEC Energy Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WEC Energy Group lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird WEC Energy Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WEC Energy Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,60 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 10,04 Milliarden USD, gegenüber 9,80 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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